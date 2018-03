Para comentar

• Elton John abandonó el escenario en Las Vegas cuando un “grosero” espectador interfirió su show, dijo el propio astro británico. Un fan puso sus manos en el teclado mientras tocaba, incluso después de que le pedí que parara”, dijo la estrella de 70 años en Twitter. “El tipo fue grosero y no tuvo cuidado ni respeto”.

• Gloria Aura reconoció que físicamente podrá estar en desventaja con los demás competidores del reality que próximamente pondrá al aire Televisa; sin embargo, argumenta que se adapta a todo tipo de situaciones. Aura comentó lo que será su próximo reto: “Quiero superarme a mí misma”, dijo.

• Ágatha Ruiz de la Prada considera que hay que aprovechar las repercusiones que ha tenido en el mundo el movimiento Me Too para seguir el camino del empoderamiento femenino. “Que venga este empoderamiento de la mujer; lo tenemos que aprovechar para subirnos a la ola. Me ha gustado mucho el movimiento y muy poco el color”, dijo.

• La nueva gira que reunirá a Hombres G y Enanitos verdes ya tiene banda telonera, el grupo española Taburete será el encargado de ambientar la introducción musical presentando su sencillo “Sirenas”, el cual ya tiene más de 25 millones de vistas en YouTube. La banda ha ido en crecimiento con el lanzamiento de su segundo material.