Para comentar

• Rose McGowan reveló a The New York Times que el productor Harvey Weinstein le ofreció un millón de dólares para firmar un acuerdo de no divulgación. Según McGowan, el abogado del productor se acercó a ella poco antes de que se desatara el escándalo contra Weinstein por acoso y abusos sexuales.

• Selena Gomez y Justin Bieber fueron vistos juntos de nuevo, en un restaurante de Los Ángeles, donde se encontraban desayunando. La ex pareja fue captada mientras hablaban a solas y aunque Bieber trataba de ocultar su rostro con su sudadera, Gomez dejó ver el suyo sin problemas.

• Al actor de Stranger Things Charlie Heaton le fue negada la entrada a EU, la semana pasada después de que se encontraran restos de cocaína en su equipaje cuando llegó a Los Ángeles, según indicó un miembro de las fuerzas de seguridad. Un perro de aduanas olió el equipaje de Heaton a su llegada al aeropuerto internacional de Los Ángeles.

• Diego El Cigala afirmó que sería “como un sueño” grabar un dueto con el intérprete de música popular mexicana Vicente Fernández, el cual formaría parte del disco tributo a México que prepara desde hace unos meses. “Con el maestro don Vicente Fernández, por supuesto, es como un sueño que tiene uno en la mente”, dijo.