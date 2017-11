Para comentar

• Chris Martin sorprendió al público argentino con un homenaje a Soda Stereo en el Estadio Único de La Plata. El cantante interpretó “Música ligera”, que puso a los asistentes a saltar. Al igual que el fallecido Gustavo Cerati en “El Último Concierto B” de Soda, Martin se despidió del público con un “gracias totales”.

• Coco, la película de Disney Pixar, se ha convertido en la cinta más taquillera de la historia deMéxico con más de 15 millones de espectadores en 17 días de exhibición, informó la compañía. Según el comunicado, el filme, dirigido por Lee Unkrich y Adrian Molina, ha recaudado más de 36 millones de dólares.

• Una primera edición del libro Harry Potter and the Philosopher’s Stone se vendió en Londres por 118 mil euros, cifra récord para la saga, según la casa de subastas Bonhams. La obra es la primera de una serie de siete, con la que Rowling debutó en la literatura, superó las estimaciones previas de los especialistas, que habían fijado su precio entre los 33 mil 480 a 44 mil 650 euros.

• People nombró a Blake Shelton el “Hombre vivo más sexy” de 2017, pero fue necesario que su novia Gwen Stefani lo convenciera de aceptar el título. El superastro de la música country y coach de The Voice dijo a la revista. “Ella me dijo: Escúchame, si no aceptas este regalo y simplemente vives el momento, vas a lamentarlo”.