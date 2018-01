Para comentar

• Netflix anunció que Bright, la película que estrenó recientemente con Will Smith como protagonista, tendrá una secuela. Netflix publicó un video humorístico en Twitter, en el que confirmó la nueva película donde mostró las pruebas de casting de un grupo de orcos.

• Celine Dion admitió que le encantaría realizar un dueto con Lady Gaga, además dijo que no tiene ningún consejo que darle para su nueva residencia en Las Vegas, pues la artista sabe muy bien lo que hace en su profesión. En CNN, en víspera de Año Nuevo, la actriz mostró parte de su show para despedir 2017.

• Logan Paul publicó una disculpa más extensa por publicar un video en YouTube en el que se veía lo que parecía ser un cadáver en un bosque japonés. En el video inicial, Paul parece estar al tanto de que a veces es elegido por los suicidas, pero se sorprende al ver un cadáver colgando de un árbol. Según reportes el video fue visto unas 6 millones.

• Las películas The Shape of Water, Dunkirk, Blade Runner 2049, Molly’s Game y The Post fueron nominados a la Mejor Edición en Cine Drama para los premios Eddie. La American Cinema Editors (ACE) dio a conocer este día sus nominados a la 68 entrega, cuyos gandores se conocerán el 26 de enero.