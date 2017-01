Para comentar

El actor estadunidense William Christopher, quien destacó los años 70 con su participación en la comedia MASH, falleció a los 84 años a causa de cáncer pulmonar. El deceso ocurrió el 31 de enero en su casa de Pasadena, California, por complicaciones de la enfermedad, confirmó su hijo John.

A pesar de que todavía no existe un guión final para el filme, Ben Affleck tiene serias dudas sobre su participación como productor de la nueva aventura de Batman. Sin embargo, su actuación como protagonista no está en duda, luego de su participación en la taquillera Batman Vs. Superman, el origen de la justicia.

El cantante Robbie Williams fue severamente criticado luego de que se desinfectara las manos con gel antibacterial, luego de haber tenido contacto con las manos de sus seguiores durante una presentación. Durante el concierto, que fue transmitido por la cadena BBC, varios fans tocaron a su ídolo, quien posteriormente tomó la polémica decisión.

Yuridia aseguró que se ha sentido muy cómoda en esta nueva etapa de su carrera trabajando en Televisa y aunque no se considera buena actriz, le llama la atención incursionar en el teatro musical, por lo que la cantante está decidida a prepararse con clases de actuación para poder desempeñarse en esa área del entretenimiento.