Calvario independiente

Difícil sin duda el camino al 2018, la elección más competida e importante de los últimos años transcurre en medio de un mar de complicaciones, la estructura electoral poco confiable a la luz de los últimos acontecimientos.

La elección en el Estado de México, cargada de sospechas y situaciones anómalas, la de Coahuila ni se diga, a menos de 21 días del cambio de estafeta, el choque de criterios entre el INE y el TEPJF deja mal parada la institucionalidad de cara al proceso electoral de 2018.

De no limarse las asperezas creadas entre los consejeros del INE y los magistrados del tribunal electoral, en torno a los criterios para la fiscalización de las campañas políticas se estará enviando un mensaje de falta de confianza y de credibilidad que puede afectar seriamente las elecciones del año entrante.

Se confirmara o no el triunfo de Miguel Ángel Riquelme, si es un sí, sembrara desconfianza en la claridad del proceso.

A todo esto, agréguele que muchos pensamos que la elección presidencial de 2018 será histórica, porque por primera vez tendremos en la boleta candidatos independientes alejados de los partidos políticos de siempre y convertidos en una alternativa.

Hoy esa opción se ve muy lejana, casi imposible, pues los independientes, dependen de lograr 866 mil 593 firmas para alcanzar la candidatura y no es pecata minuta y menos vía el rígido sistema electrónico implementado para ello. El uso de las nuevas tecnologías, no probadas, termina por ser un experimento y un enorme obstáculo.

Son 48 aspirantes a la candidatura presidencial y a 20 días de iniciado el proceso de recolección de firmas el panorama no es nada halagador.

Margarita Zavala encabeza la lista con apenas el 8.4 %, 72 mil 746 firmas, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco': 7.5%, 64 mil 885, Ma. de Jesús Patricio Martínez 'Marichuy': 2.6%, 22 mil 340, Armando Ríos Piter: 1.9% 16 mil 240 y Pedro Ferriz de Con: 1.6%, 13 mil 555 firmas, de los demás ni hablamos, la mayoría si bien les va apenas han alcanzado las 100 mil y siete de plano ni una sola firma.

Quejas sobre la app del INE, muchas, se pasma, no registra, el sistema desecha firmas y obvio es imposible recuperarlas, no todos los llamados teléfonos inteligentes pueden acceder a la app, no en todos lados hay red de internet ni Wi-Fi, en muchas de las zonas rurales ni siquiera tienen luz, se requieren ejércitos de voluntarios para lograr el objetivo y ante esto el INE responde, la app está funcionando sin fallas.

Lo cierto es que los independientes conocían el método y el formato y así lo aceptaron, hoy ya no vale ni queja ni reclamo y la justa a tres meses de la meta parece imposible.

Y es que, ¿por qué hacer las cosas tan complicadas?, el lunes pasado en MeganoticiasTVC cuestionaba yo al Dr. Patricio Ballados Dir. Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, ¿por qué no flexibilizar el proceso de captación? y permitir que los propios electores hagan las cosas por si solos y no esperar la aparición de un promotor, ni la descarga de una aplicación, ¿por qué no aceptar las firmas en papel? y darle certidumbre, vía un proceso de certificación en el padrón y aceptando claro que como mexicanos no estaríamos exentos de tranzas.

La respuesta fue muy clara, “así lo marca la ley”, y aquí, insisto yo, de ello ya estaban enterados los aspirantes, no hay mano negra, pero sí un enorme escollo para la participación de independientes en el proceso electoral de 2018

Ayer el INE decidió ampliar el plazo una semana más, pero de poco podrá servir, al tiempo estaremos escribiendo y hablando de ello y en verdad espero estar equivocado.

Justamente este 9 de noviembre está corriendo una actualización de la aplicación en aras de facilitarles la misión a los aspirantes y está en estudio la posibilidad de aceptar las firmas en papel, siempre haciendo remiendos sobre la marcha.

Por cierto, ¿ha escuchado usted los proyectos que traen estos aspirantes?, seguramente no, están más preocupados por las firmas, hablar de ellos mismos y atacar a los partidos políticos, que en ofrecer un verdadero cambio para nuestro país y por ello también el fracaso en el que están inmersos o ¿usted qué opina?

