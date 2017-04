Rivera, obligado a demostrar probidad

Eduardo Rivera Pérez, el panista y ex presidente municipal de Puebla, tiene todo el derecho de pedir la protección de la justicia federal, así como argumentar motivaciones políticas en la revisión de su cuenta pública de 2013.

Pero Rivera Pérez cuenta, también, con la obligación ética, cívica, moral y política de demostrar ante el órgano fiscalizador y ante los ciudadanos que no tomó indebidamente un solo peso de la hacienda municipal.

Una y otra vez, el alcalde poblano del "bien común" se negó a comparecer ante la Auditoría Superior del Estado para demostrar con documentación contable y técnica que ejerció el gasto de manera correcta, impecable, transparente y honesta.

Dicen que quien acusa está obligado a probar y es, justamente, lo que el órgano fiscalizador hizo al ex alcalde Eduardo Rivera, como ocurre con todos los servidores públicos, señalándole una serie de observaciones por inconsistencias o faltantes de comprobantes de gastos.

A Rivera Pérez no le negaron el derecho de audiencia y fue notificado en tiempo y forma de los procedimientos, no tendría por qué ser diferente con respecto al resto de gobernantes. Sin embargo, el también ex dirigente estatal del PAN optó por judicializar y politizar la cuenta pública y obligación de rendir cuentas ante la instancia fiscalizadora.

Rivera utiliza, como argumento ante el poder judicial federal en el recurso de amparo, la "caducidad" de plazos para aclarar la cuenta pública, así como las medidas de inhabilitación y multa, al tiempo que declara "errores" en los lugares de las notificaciones para darse por enterado.

A su vez, como recurso mediático, politiza la exigencia que le hacen de aclarar el destino de millones de pesos del presupuesto y, por el contrario, asegura ser víctima de persecución política y vendettas para presuntamente impedirle ser candidato a algún cargo de elección popular.

Suponiendo que así fuera, tanto con los argumentos al politizar la cuenta pública como en el diseño de la estrategia legal para pedir la protección de la justicia federal ¿qué le impide a "Lalo" Rivera demostrar que no se robó un peso del erario municipal?, en el supuesto de tratarse de un hombre probo.

