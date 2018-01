PAN, fragmentado y federalizado

Con la renuncia a su militancia en el PAN, el senador Javier Lozano Alarcón le abre un boquete a la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, aspirante a la Presidencia de México, pero deja a salvo el proyecto del neopanismo poblano.

Le hará falta al panismo local el talento y oficio político de Lozano para la contienda por la gubernatura, pero difícilmente actuaría en contra del morenovallismo.

En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el ex titular de la STPS en el sexenio de Felipe Calderón, aclaró que no hay ruptura con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, luego de asegurar que se malinterpretó el mensaje de texto de su cuenta de Twitter, respecto a la declinación por la precandidatura presidencial.

Todo indica que el morenovallismo no tendrá de qué preocuparse en torno al respaldo abierto de Javier Lozano a favor de la candidatura presidencial del pre candidato ciudadano presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

El senador se suma al respaldo de los calderonistas al abanderado presidencial del PRI, donde están incluidos los senadores "rebeldes" y ex funcionarios federales panistas, como Alejandra Sota.

En la base militante albiazul poblana, nadie, o muy pocos, extrañarán a Javier Lozano porque nunca lo vieron como uno de ellos; además, el legislador no se "dio a querer" con los panistas en los municipios, porque era infumable.

Más de una ocasión, el equipo de la entonces secretaria general del CDE del PAN, Martha Erika Alonso, invitó al senador a las giras por municipios rurales del estado, pero siempre lo condicionó a que éstas se realizaran en la zona metropolitana.

Con este ánimo de vínculo con la militancia panista, Javier Lozano manifestó su interés y deseo de competir por la candidatura a la gubernatura, a la que obviamente declinó al renunciar al PAN, salvo que otro partido lo quiera postular.

Para bien o para mal, se descompone el panismo nacional y la encomienda de ganar las gubernaturas, se convierte en un reto parcelario de la repartición de cotos de poder federalizado de Acción Nacional. Cada quien se rascará con sus propias uñas.

