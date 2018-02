Oportunismo, cinismo y traición

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), nombre plagiado a los, eso sí, dignos patriotas y revolucionarios Flores Magón, se convirtió en una madriguera del arribismo y oportunismo.

En la última reunión masiva encabezada por el precandidato vitalicio presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el mesías del Edén les dio un portazo en sus narices a los fundadores de Morena en Puebla, muchos de ellos y ellas, demócratas, progresistas y (algunos) de izquierda.

López Obrador cerró la gira proselitista en la plaza pública en Cholula, donde convirtió el acto central en una pasarela y exhibición del oportunismo que ha reclutado en su entorno, otorgándoles diversas candidaturas, designadas por él y sus encuestas secretas.

Olvidados y excluidos, los fundadores del Partido Morena en Puebla, AMLO exhibió sus adquisiciones del viejo priismo poblano ligado al marinismo.

Los abucheos y rechiflas no se hicieron esperar de los seguidores del tabasqueño cuando presentó a ex militantes del PRI como Nancy de la Sierra, que en el pasado compartían la plaza pública con Mario Marín Torres.

De la Sierra, es la compañera de fórmula al senado de otro priista sembrado por Marín en Morena: el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y ex líder estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier.

La alianza de López Obrador con el priismo vetusto no es nueva, el primer reclutamiento y alianza lo hizo con otro personaje del priismo poblano: Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador, ex secretario de Gobernación y ex secretario de Educación, en los sexenios respectivos de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.

Y cómo no iba a estar el marinismo, quien le abrió las puertas a Mario Marín en Morena fue, justamente su mentor político, Bartlett Díaz, este último, también abucheado durante la concentración masiva.

El mayor insulto a los fundadores de Morena en Puebla fue la presentación de la ex diputada federal panista Violeta Lagunes, la misma (publica en la crónica el reportero de Milenio Puebla, Josué Mota) que lanzó en el recinto de San Lázaro una lata de refresco contra los seguidores de AMLO que impedían la toma de protesta como Presidente de México, de Felipe Calderón.

Ese es el tamaño del oportunismo y cinismo de López Obrador en todos los municipios y estados del país, traicionado y dando la espalda a los fundadores de Morena que creyeron y creen en él, pero los cambió por el oportunismo, al igual que el suyo, al sumar al priismo de Marín.

