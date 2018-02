Morena, el “viejo PRI”

Si algo hay que admirarle al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, es su congruencia, misma que está más que acreditada con la lista de candidatos a diputados federales: de chile, de dulce y de manteca.

¿Por qué afirmo que López Obrador es congruente? Porque actúa igualito como piensa, enredado en el viejo priismo que con el afán de ganar, lo mismo se alía a marinistas que a elbistas, panistas y caciques sindicales.

AMLO ha hecho del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un batidillo político e ideológico que solo se puede entender a partir de un hombre con ambición de poder, capaz de aliarse con la escoria social y política del estado y del país.

Morena en Puebla ha echado mano de todo lo que esté a su alcance, incluidos los cuadros destacados del marinismo que aparecen en las listas de candidato a legisladores.

Alejado de los fundadores de Morena y de la presunta izquierda poblana, este partido propiedad del político tabasqueño, se ha convertido en una fábrica de reciclado de políticos priistas, con no buena fama pública, pero finalmente obedeciendo a las alianzas.

El caso más ilustrativo es Guillermo Aréchiga Santamaría, ex dirigente del SNTE, ex diputado local y ex secretario de Gobernación municipal, ligado a la otrora ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo Morales.

Sorprenden las postulaciones de Héctor Alonso Granados y Héctor Jiménez Meneses, ex priistas también, personajes que están muy lejos de comulgar con la ideología de la presunta izquierda de Morena.

Con todo este batidillo de López Obrador, lo menos que está claro es que el Partido Morena y su candidato presidencial, como lo comentó en su momento el intelectual Roger Bartra, es el “viejo PRI” que se nutre del priismo poblano, y no precisamente el más acreditado.

Con esta estrategia de Morena, potencialmente pierde el PRI en el estado porque Mario Marín Torres le ha puesto su estructura al servicio de López Obrador, en alianza con otro ex gobernador y mentor político, Manuel Bartlett Díaz. Entonces, contra qué “mafia del poder” está.

pablo.ruiz@milenio.com