Hace como 30 años, nos quedamos sin leche.



Había que recorrer tienda por tienda, en busca del último litro, y era un auténtico problema familiar. Los abarroteros de inmediato se dieron cuenta que era el momento de hacer negocio y encarecieron la leche.



La crisis de la leche duró varias semanas.



En las tiendas, comenzaron a dosificar la leche. Por cada familia, sólo vendían un litro. Y después, la condicionaban. Sólo te vendían leche si comprabas pan y huevo y otros productos.



Tiempo después, no había azúcar.



Había que ir tienda por tienda –antes no había Walmart y Sams-, para conseguir un kilo de azúcar. Conseguir una bolsita, era una hazaña. Entonces los abarroteros comenzaron a esconderla y a condicionarla. Sólo te vendían azúcar si comprabas otros productos en la misma tienda.



Hoy escasea la gasolina.



Ayer las gasolineras tenían largas filas de autos formados para llenar el tanque. Hay gasolineras que de plano cerraron. No hay suficiente gasolina. Esto ya es una crisis. Todo mundo ya está calculando cuánto nos puede durar el cuarto de tanque que traigo. Nadie se quiere quedar sin gasolina. Ya hay crisis en León, sobre todo por el temor de los automovilistas.



Ya comenzamos a dosificar el combustible. No queremos ir muy lejos, porque sólo nos queda un chorrito para llegar a Navidad. El gobernador Miguel Márquez anunció que esto se arreglará en 24 o 48 horas, pero mientras tanto, estamos angustiados.



Parece increíble, pero es real. No hay suficiente gasolina en Guanajuato. Ya sabemos lo que es no tener leche (tomábamos canela o té). Ya sabemos lo que es no tener azúcar (tomábamos café desabrido). Pero nunca hemos estado sin gasolina. ¿Cómo se moverá la ciudad sin combustible? ¿Se imaginan a León sin gasolina? Por lo pronto hay que ir desempolvando la bicicleta. No vaya a ser.

