VOC primera parte

El monje Ranil Gopallawa medita bajo un retoño del sagrado Bhodi - árbol donde Buda recibió su primera iluminación- está por alcanzar el éxtasis. De pronto, el budista es interrumpido por un tropel de soldados portugueses que huyen de Colombo, hacia las montañas del interior de la Isla de Sri Lanka. La desbandada se debe a que la marina lusitana fue vencida por los mercenarios de la poderosa compañía neerlandesa de las Indias Orientales, VOC por sus siglas en holandés.

Mientras Ranil distraído observa cómo los portugueses despavoridos se pierden en la selva, siente un terrible golpe entre la espalda y la nuca, el cual le nubla la vista y lo hace perder el conocimiento.

Al despertar el monje se da cuenta de que está encadenado dentro de una pequeña y maloliente celda. Le acompañan otras once personas que hacinadas intentan acomodarse en el pequeño calabozo. Confundido, Ranil pregunta qué sucedió y dónde se encuentran. Un joven con aspecto de campesino le informa que fueron capturados por los soldados de VOC y se hallan a bordo de un galeón holandés en alta mar.

En tanto la mayoría de los prisioneros grita y vocifera por su libertad, el budista espera paciente para saber sobre la situación que guardan todos los capturados, hecho que causa curiosidad al jefe de guardias. En la antigua lengua guerrera sinhala, el guardia hace saber al monje que se encuentran presos y que serán empleados en las plantaciones de café que la compañía tiene en la Isla de Java.

Ranil cuestiona con una tranquilidad pasmosa si es que se han convertido en esclavos. El oficial iracundo le responde que ahora ellos son empleados de sumisión; le dice orgulloso que Holanda es un reino moderno y con profundo apego al Cristianismo de gracia calvinista y que jamás esclavizarían a persona alguna, sin embargo pueden emplear de manera forzosa a cualquier extranjero en beneficio de la compañía y del Rey.

Los portugueses prefieren esclavizar a los africanos y no a los asiáticos, reflexiona el monje, es por eso que sólo hicieron su base naval en Colombo y no molestaron a la población. Ahora Ranil se encuentra intrigado y se pregunta por qué los neerlandeses capturan a indios, chinos y javaneses, si no son tan fuertes como los gigantes del continente negro

Al atracar en Batavia, puerto más importante de la Isla de Java, el budista observa a la multitud y aclara sus dudas. Hay miles de asiáticos resignados y en silencio que caminan a las barracas como les ordenan los mercenarios del VOC. Él se preocupa, no sólo perdió su libertad, si no que perderá lo más preciado que tiene, el tiempo de meditación que requiere para alcanzar la iluminación.

Al concluir el primer día de trabajo, Ranil está extenuado, sus manos le sangran y apenas puede mantenerse en pie. Sin embargo, la devoción del budista le impulsa a estar en contacto con el universo y justo cuando está dispuesto a rezar, afuera de su barraca, recibe otro golpe que lo deja inconsciente.

