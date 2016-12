Culmina 2016

Estamos a una semana de que concluya 2016 y las noticias que hemos tenido, no son alentadoras: esta semana tuvimos el dato de crecimiento económico de Estados Unidos al tercer trimestre del año y este fue superior al estimado por los analistas con un crecimiento a tasa anual del 3.5%, una cifra bastante relevante considerando el tamaño de la economía de EU.

La principal repercusión fue el incremento en el tipo de cambio, rondando los 21 pesos por dólar; si bien, el crecimiento económico de EU implica mayores exportaciones para México, al ser su segundo socio comercial después de China, en el corto plazo ante la regulación de su política monetaria, se anticipan más incrementos a la tasa de interés, con lo cual su moneda se hace más fuerte y el mercado ya se adelanta, por eso el incremento en el tipo de cambio. El tipo de cambio comienza ya a hacer estragos en nuestra meta de inflación, pues los precios de los insumos se incrementan y con ello los precios en México. Si a esto adicionamos el impacto que generará el alza por la liberación de las gasolinas, nos encontramos ante un escenario de incremento de precios inevitable.

Apenas hace un par de días el director general de Pemex estimó un incremento en el precio de entre 15 y 20%, un duro golpe para las familias mexicanas que podrían enfrentar una inflación cercana al 5% en 2017.

La recomendación en general para todas las familias mexicanas es apretarnos el cinturón y evitar contraer créditos a tasa variable, pues ante incrementos inminentes en México de las tasas de interés los créditos se encarecerían. Si bien hoy en día son pocos los créditos colocados a tasa variable, sin duda los bancos comenzarán a hacer más uso de ellos para no ver minimizados sus márgenes de utilidad. Mesura y prudencia en el gasto, estimados lectores, deberán ser la constante en 2017 ante la situación económica actual. Me despido en la última edición de este año, no sin antes desearles una muy feliz Navidad y un muy próspero 2017, lo mejor.