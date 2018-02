Eugenesia y racismo

El término Eugenesia es una de las palabras más peligrosas que existen en la ciencia. Galton fue el progenitor del término; él no se andaba por las ramas, propuso la idea de perfeccionar la raza humana mediante la acción del hombre y no de la naturaleza. Esta idea fue distorsionada por el mismo hombre y daría lugar a una de las atrocidades más espectaculares en la tierra : La Higiene racial, llevada a cabo por Hitler; el propósito no solo era perfeccionar la raza aria, sino eliminar al resto, particularmente la raza judía.



Experimentos grotescos y sin calidad científica fueron realizados: trasplante de órganos entre gemelos; inyección de colorantes en los ojos de los judíos y gitanos; quemaduras en pacientes esquizofrénicos para medir el tiempo de cicatrización, uso de bacterias inoculadas para observar el nivel de resistencia de los infectados, cientos de pruebas con drogas en experimentación. Cuando finalizó el nazismo, las cosas cambiaron, pero resurgieron con las técnicas actuales de ingeniería genética como trasferencia de embriones, uso de células madres, trasferencia de genes; todas estas investigaciones y técnicas mantienen en alerta continua a científicos, sociólogos, antropólogos y filósofos. Hablar de Eugenesia es hablar de “Amenaza”; detrás de esta palabra se encuentra la discriminación y racismo.



La perfección racial y humana no existe; lo que hay son cambios muy lentos de adaptación de los humanos a su ambiente y entorno: Evolución Natural.







