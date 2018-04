ESTRESS: La Urgencia de Vivir

Hoy en día permanece la idea de hacer las cosas rápido; para dedicar el tiempo a “otras cosas” más personales y placenteras.

La era digital ha facilitado este tipo de vida; el uso de videoconferencias laborales: ya no es necesario trasladarse al sitio de la conferencia, viajar y hospedarse en un hotel. Los trámites bancarios evitan la pérdida de tiempo en filas engorrosas; en fin, la era digital agiliza nuestra vida frente a una pantalla de celular o computadora.

Pero las personas actuales, a pesar de todo esto, se quejan y acuden con su médico por sentirse angustiadas y estresadas; tal parece que la facilitación de la vida no es suficiente para la relajación; la era digital tenía, por supuesto, el propósito del bienestar; pero las personas también se estresan; la rapidez y las exigencias múltiples les generan fatiga y angustia; surgen los trastornos de la alimentación; obsesión por comer para aminorar el estrés; duermen poco y mal; presentan palpitaciones, sudoración de las palmas de sus manos; dolor estomacal, distensión y presión arterial alta.

Paradójicamente las personas sufren cuando extravían el teléfono celular o se “va la señal de internet”; presentan síndrome de abstinencia: Tristeza, soledad y depresión. La era digital y el internet se convierten en cadenas y grilletes invisibles. Hoy existe un constante temor a no alcanzar los objetivos. Sí es cierto que las oportunidades para relajarse y tener placer con viajes, deportes, etc, son mayores, pero la movilidad virtual y electrónica no logran desaparecer el estress; también provoca angustia; es curioso, la realidad virtual también “pesa” y, por momentos, asfixia. El uso de antidepresivos y sedantes es mucho mayor hoy que ayer.

La gente pide a gritos un somnífero para desintoxicarse y desconectarse de la actividad diaria. La vida moderna nos ha traído una extraña combinación de bienestar y ansiedad. Y nos obliga a preguntar ¿Nos ha hecho mas felices?.





