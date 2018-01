Cerebro de plástico

Durante el siglo XIX surgió una corriente “positivista” que argumentaba que todo en la tierra y el universo se podía medir. Los físicos estaban de moda; uno de ellos era Laplace, que estaba seguro que la física podía explicarlo “Todo”. Todo se puede cuantificar y predecir!.

Por otra parte los novelistas de la época como George Eliot, una escritora que detestaba la idea que la mente era de mármol, proclamaba: “La naturaleza humana es maleable; cada uno de nosotros puede cambiarse a sí mismo”.



Para colmo, la biología no compartía las ideas de la novelista. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro no cambiaba; las personas nacen con un cerebro y un número muy grande y determinado de neuronas; las neuronas mueren; pero no pueden ser reemplazadas por nuevas neuronas. Pasko Rakic 1985 fue el investigador que más defendió esta teoría; de hecho, sus estudios lo “comprobaron”. Rakic inyectó una sustancia que destruía las neuronas de monos o primates; luego les practicó la autopsia y miró al microscopio:

No encontró señales de neuronas nuevas. Su trabajo perduró como un Dogma científico; el cerebro no se modifica. Pero en 1989 la Dra. E. Gould estudió el impacto del estrés en el cerebro de las ratas. Y al examinar el cerebro, encontró huellas de neuronas nuevas; es decir, que el cerebro se curaba a si mismo. Sin embargo, sus resultados fueron ignorados. Pero insistió y logró que el fenómeno de neurogénesis también estaba presente en monos. Gould demostró que las neuronas se modifican y crecen de acuerdo al entorno y no solo por la carga genética. Hoy a este fenómeno de reparación y crecimiento se le conoce como plasticidad neuronal.



No deja de sorprender como la literatura en particular, George Eliot en sus novelas –Middlemarch-, se adelantó a la ciencia diciendo: “El cerebro no es de mármol; es de arcilla, de una arcilla que no se endurece nunca”. Nosotros empezamos cada día con un cerebro ligeramente nuevo; por eso nunca terminaremos de cambiar.







vademecum_64@yahoo.com