¿El Cáncer de mama se hereda?

Desde hace tiempo llamó la atención la presencia de cáncer de mama en diferentes miembros de una misma familia. Y en la década de los ochenta se inició una búsqueda del origen del cáncer de mama; se realizó un cuestionario con muchas preguntas a miles de mujeres; pero la Dra King, una genetista y matemática, insistió en agregar a ese cuestionario preguntas relacionadas con el parentesco y cáncer de mama.

Finalmente la Dra King logró reclutar muchas familias con antecedentes de cáncer de mama; luego analizó el genoma de esas pacientes; inició el rastreo y cacería del los genes asociados al cáncer de mama. Encontró un gen que estaba presente en estas familias y lo llamó BRCA1. La presencia de este gen en una mujer predice el destino cancerígeno; una mujer positiva para el BRCA tiene un riesgo o posibilidad del 80 % de desarrollar cáncer del mama, en el trascurso de su vida. Este tipo de diagnóstico genético se dice fácil medicamente; pero para la mujer que recibe esta noticia, su vida cambia y no volverá tal vez a ser la misma. La mujer positiva para BRCA1 tendrá varias alternativas: No hacer nada; quitarse los pechos; o recibir terapia anti-estrogénica. Sin embargo hay que hacer hincapié en que en el desarrollo del cáncer no solo influye la herencia; también tiene mucho que ver el entorno o el ambiente- radiación, tabaquismo,etc- y un tercer factor igual de importante: “el azar”.

El Gen BRCA1 es un gen que se encarga de la reparación del material genético- ADN- de las células mamarias; cuando el gen es anormal o mutado esta función no se realiza, por tanto, los defectos en el ADN se acumulan porque no hay quien los repare; esto desencadena tarde o temprano en la activación de el crecimiento y duplicacion de células mamarias de manera indiscriminada, sin orden ni función: Cáncer.

La prueba genética de BRCA 1 y 2. Es relativamente fácil de realizar y se recomienda para mujeres con uno o varios familiares con cancer de mama (Cancer de mama familiar). Una prueba diagnóstica fácil, pero que obliga a las mujeres a tomar decisiones sumamente difíciles.







