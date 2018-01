Me queda claro que hay sectores de la sociedad que están "hasta la madre" (forma no eufemística, pero efectiva, de llamar al hartazgo).

Lo están de la política, de los políticos, de un partido o de algún personaje.

Circunstancial y temporalmente así es; esa antipatía irremediablemente tiene caducidad.

Cuando el ciclo de poder acabe, se reenfocarán las baterías.

Pero ¿son mayoría los inconformes fastidiados?

Me parece que lo malo para su causa es que no estamos hasta ahora seguros de qué tan grandes son esos sectores "hastalamadreados", porque muchos de ellos hoy sólo se manifiestan en las redes sociales -tan de este tiempo- donde coleccionan "likes", "emoticones" y shares.

Pero, sorpresa, eso no hace unanimidad, ni siquiera mayorías simples.

Sólo un tono más en el catálogo de minorías virtuales, ni siquiera sociales, porque muchas veces no alcanza su expresión a incidir automáticamente en la llamada "realidad".

Un inconveniente del caso en estos sectores agraviados, son egocéntricos y están dispersos.

Las leyes reformadas y los políticos nos van a dar en la elección consecutiva de alcaldes y diputados, una inmejorable oportunidad de demostrar la dimensión del hartazgo que obnubila, ya que cuando es propio pensamos que debería ser predominante y unánime, pero no.

Al darse a conocer en el proceso de registro de aspirantes del partido tricolor, que más de una veintena de alcaldes en funciones buscarán una elección consecutiva, es decir, permanecer otros tres años en el cargo, abundaron las expresiones de repudio en Facebook para los que se mostraron en esta intención de reelegirse; opiniones e intenciones todas respetables.

A varios de los aspirantes se les preguntó ¿por qué intentarían reelegirse y por qué creían que la gente volvería a votar por ellos?

La respuesta obvia es que presumen trabajo y trayectoria que la gente puede evaluar y que los hacer merecer otro voto de confianza.

Sí, es verdad.

La elección consecutiva tendría que ser en esencia un ejercicio de evaluación de resultados de gestión o de gobierno y de ser así, los que se postulan se supone que deben tener muy claros sus resultados y los sectores donde éstos son apreciados, mismos que en sus cuentas les alcanzan.

Su partido los respalda porque tienen idea del tamaño del grupo y su unidad.

Pero lo que quizá también les ayuda a ser más optimistas, es que otros grupos de la población prefieran ahorrarse la evaluación, darse por contagiados de "hastalamadrismo" para no participar y unos, más coincidentes en la crítica, no lo sean en la reacción, escojan de entre la variedad lo que más se acerque a su expectativa o inspire su confianza aunque no haga mayoría.

Entre más opciones haya, más dispersas pueden ser las tendencias.

Así, no es una locura, ni un acto de soberbia ni de ceguera intentar reelegirse, por más que a algunos les parezca.

Veremos si la participación ciudadana fuera del mundo virtual aplica razón, si la reacción a la evaluación se materializa, toma dirección y hay alguien capaz de aglutinar esa indignación, que la haga ver como mayoría real e influyente.

O se sigue quedando como dispersa y perdedora.





@oscarglenn