La Seguridad es prioridad

El asunto del combate al crimen y la inseguridad, que debería ser un tema medular y sumamente bien explicado por los aspirantes a candidatos a la presidencia de México para su fácil entendimiento entre la población, hasta ahora ha sido todo menos eso.

No sobra decir que los pronunciamientos de las llamadas precampañas de los pre aspirantes (categoría absurda y en términos prácticos innecesaria) fieles a su impune formato de existencia, no han sido exclusivamente dirigidos a la militancia de sus respectivos partidos, eso es imposible y ni ellos se las creen, por tanto un día y otro también se enfrascan en descalificaciones mutuas y generalidades poco útiles.

Andrés Manuel López Obrador precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, primero habló de una amnistía con los criminales para empezar a calmar la violencia, poco después ya con las inquietudes crecientes por su idea, presentó a Alfonso Durazo como responsable de su proyecto de seguridad pública -en caso de ganar- quien culpó a la prensa de malinterpretar el dicho del tabasqueño, afirmando que sólo se refería a los campesinos que cultivan droga por qué no tienen otra forma de subsistencia; lo cual no fue así y está registrado en diversos medios, por ello lo que agregó el emisario resultó más enredoso.

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, al hablar sobre la inseguridad refiere que es un tema que no se puede enfrentar con ocurrencias ni recetas que no funcionaron, sino con planteamientos serios y con experiencia; abre espacio para criticar a AMLO aún sin mencionarlo, recordando que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aumentaron los índices delictivos.

Adicionalmente Meade habla de combatir la inseguridad combatiendo las armas y quitándole recursos a la delincuencia, con autoridades hacendarias siguiendo la ruta del dinero y manteniendo a las fuerzas armadas apoyando la lucha anticrimen en un marco de Ley.

Dirá que no es ocurrencia pero requiere arrojo y paciencia y ahí están los resultados. Parece algo muy similar a lo prometido e intentado por el actual gobierno, lo cual hace pensar o no es muy buena idea o no ha habido gente capaz o confiable para ejecutarla.

Ricardo Anaya, el aspirante a candidato de PAN-PRD-MC sostiene que la Coalición "Por México al Frente" tiene una propuesta inteligente y viable para regresar la seguridad al país, no sólo aumentar el gasto en seguridad, más inteligencia y menos balas, un cambio de estrategia donde no se corte la cabeza de organizaciones criminales sino que se desmantelen usando toda la inteligencia y la tecnología del estado mexicano.

Total que con lo hasta ahora expuesto, las cosas que se oyen razonables no son nuevas y dudamos de su eficacia y la que podría sonar novedosa u ocurrente parece bastante arriesgada y no bien estructurada.

¿Será que realmente no hay una idea efectiva o que todas lo son y sólo dependen de quién las ejecuta?

Ojalá haya más información y razón para que no equivoquemos una apuesta vital como ésta.





@OscarGlenn