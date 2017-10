El pendiente

Con el anuncio que hiciera ayer el Gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo respecto a la coordinación, respaldo y confianza absoluta que le brinda el Gobierno de la República para abatir a los grupos criminales que operan en la entidad, dos cosas intentó instalar en la opinión pública: Primero que con apoyo federal es viable cumplir el decálogo de seguridad que recién presentó a los habitantes de este estado, empezando por el vital apoyo en el que confía para depurar y capacitar todas las corporaciones policíacas; segundo que para el cumplimiento del deber, más allá de los discursos, es cien veces más importante la voluntad de hacer y para este gobierno neonato, por fortuna, juran que la tienen.

Por fortuna el Secretario de Gobernación no escatimó en reiteraciones de voluntad propia y de su jefe para sumar contra el crimen, estableciendo al menos tres cosas: Primero que tienen la indicación de hacer lo necesario y por ello la presencia del gabinete de seguridad en pleno, es significativa; segundo que ya hay un diagnóstico, una ruta de acción avalados para mermar a los criminales, dado que saben quiénes son, cuántos y donde están. Dicho con tal seguridad, tendrán que venir los resultados con los menores daños colaterales, uno puede suponer.

Pero hubo un tercer aspecto mencionado por Osorio Chong, que retomando el dicho del propio presidente Peña Nieto, hace resurgir las dudas ya fuera reclamo o preocupación sincera.

"...esperamos de alguna manera haya respuesta y respaldo desde la autoridad municipal...Porque el Estado de México tiene muchas corporaciones municipales, porque tiene un número importante de elementos en cada una de esas corporaciones, y que tiene que entenderse de parte de los municipios, que tienen que sumarse a este esfuerzo, que tienen que revisar sus policías ..."

Si en el llamado "eslabón más débil" o románticamente considerado "el nivel de gobierno más cercano a la población" hay titubeos, desconfianza o limitantes para establecer directrices y ejecutar estrategias ¿Qué tipo de éxito o resultados estarán esperando?

Este frente merece una estrategia especial, que ojalá tengan como as bajo la manga, con ingenio para no enredarse en discusiones de inconstitucionalidad, incuyendo definir el futuro del Mando Mixto que surgió como idea tricolor por un mando único policial pero no logró concretarse.

Todo lo que anunciaron el Gobernador y el Secretario ayer ¿acaso no es parte de los efectos que tendría un mando mixto como que en el Senado se concibió y se aprobó desde el 26 de junio del año pasado?

Han pasado más de 15 meses sin que se haya avanzado en el tema pese a lo urgente que es, pero el asunto sigue atorado en la cámara de diputados porque a decir del Coordinador de los tricolores, César Camacho Quiroz, el único modelo realmente útil sería el mando único, con ajustes en la legislación secundaria.

Así, seguimos entrampados como rehenes y el gobernador del estado más complejo del país presionado por la criminalidad busca recetas para tener algo que ofrecer a los pobladores, hasta que acabamos por entender que la coordinación ayer anunciada en Toluca, evidencia que ni el mando único ni el mixto son la panacea, sino serán el trofeo de una discusión política de poca utilidad, al tiempo que cada quien sigue haciendo lo que quiere o lo que puede contra la delincuencia y la inseguridad.

Hasta que los legisladores demuestren lo contrario.