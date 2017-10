Razón, verdad y justicia

Arrancamos la semana con una serie de inquietudes que parecen lejos de despejarse dada la polémica y las presunciones que en su entorno han generado y menos con la serie de circunstancias inverificables que hacen más difícil de creer que la razón, la verdad y la justicia siempre andan del mismo lado. Tomo dos casos que particularmente me inquietan y por ello les comparto.

Por principio, el cese del fiscal especializado en Delitos Electorales, Santiago Nieto, por exhibir en un diario nacional el 18 de octubre los presuntos intentos del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, de presionar al hoy cesado para que lo exonerara y librara de las presunciones que lo señalaban como sospechoso de actos de corrupción relacionados con el caso Odebrech y así con la posible injerencia en las elecciones.

La razón y la simpatía social parecen estar de lado de ex titular de la FEPADE, cuando se difunde que se consideró una falta ética lo que parecía denuncia pública de Nieto Castillo como objeto de una posible exigencia de impunidad, así llevo hasta su trinchera a las dirigencias del PAN, PRD, PT que pidieron incluso su restitución, misma que tendrá que ser discutida en el Senado de la República esta semana según se calcula; pero luego de leer la carta que hizo pública el mismo Lozoya Austin, si es la misma que refirió Santiago Nieto, no se encuentra tono de exigencia ninguna, sino petición de derecho. Alguno de los dos es más mentiroso y descarado de lo previsible.

Tampoco es fácil de entender que el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo, el 20 de octubre, haya entablado una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en contra de la suspensión de los 12 notarios designados por su antecesor, Eruviel Ávila en julio de este año.

La queja que se espera sea respondida rápidamente, incluso este martes, se motiva por considerar que el inconforme con la designación de los Notarios no la fundó ni motivó correctamente, además que consideran que el juez que otorgó la suspensión se extralimitó y anticipó un proceso que no había sido agotado; pero más allá de eso ¿estará pensando realmente el gobernador que esa forma de designación no agravia a los notarios y a los ciudadanos del Estado de México? ¿Es la defensa pura del orden jurídico y el beneficio del servicio de estos personajes, de verdad el mejor motivo? ¿Es acaso su razón preservar un poder ilimitado como mandatario para este y otros casos?

Ojalá tengamos más elementos para entender, que para reclamar.