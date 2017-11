No es por ser negativo, pero en el Sistema Estatal de Prevención y Reinserción Social, no ha podido disimular el descontrol prevaleciente y prueba de ello son las reacciones del ejecutivo de reubicar reos, después que se amotinaron, sometieron a custodios y al mismo director del Penal de Neza; ya las preguntas se multiplican pues no se puede "tapar el sol con un dedo".

Debieron según lo marca la Ley, de manera permanente promover la homologación, en lo bueno, de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios e instituciones de reintegración social para adolescentes, pero hoy estamos dudando de todo; máxime cuando vemos conductas que uno imagina que sólo con la complacencia o la inoperancia de las autoridades de los penales pudieron cometerse.

Según expertos en el tema, el Control de Confianza era clave de éxito en este rubro y según cifras del Centro Estatal de Control de Confianza, en 2017 tienen la meta de "verificar la estricta aplicación de las evaluaciones de control de confianza" a 20 mil elementos de seguridad, entre los que se encuentran los elementos que resguardan el orden en los penales, y al 3 de noviembre de este año reportan que han realizado 15,586 evaluaciones.

La cifra porcentualmente podría ser buena, prácticamente 3 de cada 4 elementos evaluados (78%); de no ser porque a la luz de los hechos, si se cometen actos de violencia o tortura perpetrados por los reos en los penales, los custodios son cómplices o son incapaces, están coludidos o están anulados dentro de los reclusorios. En cualquier caso, el proceso de selección como el de control de confianza de los miembros del sistema penitenciario en los diferentes niveles parece que está sirviendo de poco, y así se ha mantenido inexplicablemente.

Si hablamos de otros espacios de operación de los policías, ¿en cuántos corresponden a la confianza? ¿Es tan fuerte e inmutable la inercia de las corporaciones policíacas que ellos, aunque tengan la mejor intención acaban por sucumbir y nosotros debemos resignarnos a que den lo que puedan, cuando puedan? Aún esperamos que se pueda revertir y vivir para contarlo.

ACASO

1. ¿Será que el IEEM ya debería estar promoviendo ante el INE la incorporación de nuevos mecanismos confiables para el registro de firmas de apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes en la elección local del 2018, dado que está visto que a los que buscan contender por la Presidencia de la República les ha generado complicaciones y la experiencia de la elección de gobernador donde por vez primera hubo independientes, fue un tanto traumática?

2. ¿Era muy difícil salirse de la comodidad de impulsar el turismo en el estado de México, predominantemente en torno a los Pueblos Mágicos y Municipios con Encanto y promover el Turismo de Salud como especialidad mexiquense, considerando el talento humano que se forma en diferentes universidades del estado?

3. ¿Se aprovechará algo del potencial que hablan los empresarios visionarios a partir del congreso sobre el tema que han preparado para el próximo 8 y 9 de diciembre en el Centro de Convenciones?