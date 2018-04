Simón y los demás

1. Familia

Yo soy Simón es una película pensada para los jóvenes LGBT en proceso de salir del clóset, pero quien realmente debe verla son los personajes alrededor de esos jóvenes. Amigos, maestros y sobre todo familia. Son la parte más sensible.

2. Padres

Así que si tú lector piensas salir del clóset, acabas de salir y no sabes qué más hacer o conoces a alguien que va a dar ese paso, ver esta película puede ser una buena opción, una forma de comenzar la conversación o de romper el hielo.

3. Aliados

Cuando se está en el clóset, se vive en una realidad distorsionada, y como bien lo muestra la película, se pueden cometer muchos errores. Por eso también es una película importante pata los heterosexuales, para los aliados.

4. Cinépolis

Hablando de aliados, Cinépolis le dio su sello de garantía a la película, con lo cual más gente podrá estar interesada en verla. Por eso, por apoyar propuestas como Cuatro Lunas y por no permitir que en sus salas se exhibiera Pink, gracias.

5. ‘It gets better’

Y después de Yo soy Simón hay muchos materiales a los cuales acudir. Los videos de It gets better son una gran opción. Personas gays de éxito y aliados diciendo a los jóvenes que todo mejora. Y es la verdad. Solo hay que ver hoy la cartelera.

@orramos