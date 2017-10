‘Will & Grace’ con todo

‘Will & Grace’

Los creadores de Will & Grace no se detuvieron ni un minuto en ir con todo contra Donald Trump y su administración. (Alerta spoiler) Pusieron a Grace a redecorar la oficina presidencial y a Will intentándose ligar a un líder republicano.

Política

Recordemos que el show volvió gracias a un sketch que el equipo hizo motivando a la gente a votar en las elecciones en EU, y no precisamente por Trump ¿Fue demasiado poner a los protagonistas en la Casa Blanca?

Guión

Quizá, pero lo que niveló la irreverencia fue lo sencillo y bien escritos que están los diálogos de Karen y Jack, con un Sean Hayes y una Megan Mullally mejor que nunca. Se siente que los cuatro actores están contentos de hacer lo que hacen.

Gay

El reto en sus próximas entregas será no enfrascarse en Trump, dejando a un lado otros puntos en la agenda gay a tratar. Desde la adopcion homoparental hasta el uso de los baños por parte de los transexuales. Hay mucho que decir.

México

Tuvo muy buenos números y sigue muy fuerte en redes ¿Cuando se estrena en México? Aún no lo sabemos y es una lástima, los fans no van a esperar a que alguna señal quiera transmitirla meses después. Esos tiempos quedaron atrás.

@orramos