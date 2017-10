‘Trans’ e historia

1. Historia

Muchos jóvenes desconocen la historia y lo que se tuvo que pelear para que hoy disfruten sin problema alguno de Ru Paul Drag Race o los diversos blogs gays. El tema se toca en la nueva temporada de Will & Grace y con justa razón.

2. Stonewall

Para entender y no olvidar que la historia de la comunidad gay está ligada al hostigamiento de la policía, la comunidad trans y el VIH, existen materiales audiovisuales como La muerte y vida de Marsha P. Johnson, producción de Netflix.

3. Trans

A través de la historia de Marsha P. Johnson, activista trans esencial en la lucha por los derechos LGBT, el documental habla de un sinfín de temas que aún atacan al interior de la comunidad, como la transfobia o la homofobia interiorizada.

4. Personajes

El documental no habla solo de la famosa Marsha, sino además de Victoria Cruz, quien busca esclarecer las reales causas de su muerte. Otra activista trans, Sylvia Rivera, también es clave en el documental, una mujer que luchó contra todo.

5. Respeto

Y con todo, me refiero a la misma comunidad gay. Junto a cintas como The normal heart, el documental de David France nos ayuda a no olvidarnos de las causas por las cuales hay que seguir luchando y a reconocer a quienes primero alzaron la voz.

@orramos