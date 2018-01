La sorpresa del Oscar

1. ‘Shape of water’

Estamos muy concentrados en La forma del agua y tiene sentido, ya que se trata de una de las cintas más hermosas de 2017 y su director es una de las personas más queridas en esta industria. Lo merece todo. Pero hay que hablar de Get Out.

2. Género

Si bien la cinta de Guillermo del Toro llevará el género de la fantasía al Oscar este año, ¡Huye!, como la conocimos en nuestro país, de ser nominada, regresará el género del suspenso a categorías importantes como Mejor Película y Director.

3. ‘El sexto sentido’

Lá última vez que una cinta similar estuvo nominada a Mejor Película, fue hace casi 20 años con El sexto sentido. Desde el largometraje de Shyamalan no se veía este entusiasmo por una cinta del género de parte del público y la crítica.

4. Historia

Al igual que el largometraje del niño que veía gente muerta, Get Out no requiere de mucha violencia gráfica para llevar al espectador por un recorrido aterrador. Son cintas brillantes, que generan miedo con los recursos más básicos.

5. Oscar

Ahora, con su reciente nominación al Sindicato de Directores, Jordan Pelee puede ser la gran sorpresa en el categoría de director, tomando el lugar de personajes como Steven Spielberg. Si no la ha visto, ahora es una buena oportunidad.

