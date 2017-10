Sam Smith en tacones

1. Sam Smith

“Me siento tanto una mujer como soy un hombre”, ese es el pie de la fotografía principal de la entrevista que The Sunday Times le hizo a Sam Smith con motivo del próximo lanzamiento de su nuevo álbum The Trill of it All (3 de noviembre).

2. Pasado

Louis Wise, autora del artículo, tuvo la atinada idea de comenzar el texto haciendo una comparación con el Sam Smith de 2014. Ella lo percibió como muchos lo hicimos: un tipo serio, reservado, sin muchas ganas de hablar sobre el tema gay.

3. Cambio

De hecho, en 2014 decía cosas como que no quería ser un portavoz. Pero algo pasó en estos tres años y afortunadamente ese Sam Smith quedó atrás. Ahora tenemos a un hombre de 25 años que se ve feliz, orgulloso y abierto sobre el tema.

4. Tacones

Para cerrar, Smith habla de sus ídolos: George Michael, Elton John e Ian McKellen, tres personas que en su momento rompieron las estructuras. Ahora Sam Smith lo hace y no podemos estar más felices. Es un ídolo gay de esta generación.

5. Ídolo

En la entrevista habla de su pasión por los tacones y que no se considera un hombre cisgénero. Que un ídolo pop de ese tamaño haga con tal libertad y tranquilidad ese tipo de declaraciones es muy bueno. Abre la discusión y lanza información.

@orramos