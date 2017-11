Sam le canta a Él

1. Sam Smith

Ya se encuentra a la venta y vía streaming el nuevo disco de Sam Smith, The Thrill of it All. Las diez canciones sostienen el porqué Smith es una de las mejores cosas que le ha pasado al pop reciente. Nos enfocaremos en una: “HIM”.

2. “HIM”

Escrito en mayusculas, como una alusión a Dios, “HIM” (Él), es una canción en la que el personaje revela su homosexualidad a su padre: “No soy el chico que pensaste que querías, yo lo amo a él”. Con esto, Smith hace a un lado las ambigüedades.

3. Género

En sus recientes entrevistas el cantante dijo que trata de ser cuidadoso para que las letras de sus canciones tengan un género neutro y así todos puedan identificarse con ellas. “HIM” se convierte en una postura desde su arte y eso es bello.

4. Modelo

Con esto Smith se convierte en un modelo aspiracional, en una voz poderosa que envía un mensaje de visibilidad y éxito. “HIM” (como el resto del álbum), es una canción contenida, donde lo conmovedor no esta en la voz sino en el mensaje.

5. Tristeza

La tristeza del Sam Smith de In the Lonely Hour aquí se ve matizada con más emociones derivadas de su madurez. Un hombre que más allá de llorar, resuelve, avanza. Eso hace que con cada escucha, The Thrill of it All, sea mejor y más profundo.

