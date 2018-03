RuPaul, la controversia

1. ‘RuPaul’

A días de que se estrene la décima temporada de RuPaul Drag Race con Christina Aguilera como la primera juez invitada de esta entrega (a la cual se suman nombres como Shania Twain) hay una controversia alrededor del creador de este concepto.

2. Trans

En entrevista con The Guardian, RuPaul dijo que lo más seguro es que no permitiría que una mujer trans formara parte del show, ya que para él “hacer drag pierde su sentido de peligro e ironía una vez que un hombre no lo está haciendo”

3. Impacto

Las redes sociales ardieron y acusaron a RuPaul de discriminar a la comunidad trans. Él se dio cuenta de su error y pidió una disculpa. Más allá de eso, en lo que yo quiero poner mi atención es en el hecho de que esta controversia exista.

4. Éxito

El enojo de millones de personas alrededor del mundo y la respuesta de muchas de las concursantes del programa (que ahora son super estrellas) defendiendo a la comunidad trans es la viva prueba del impacto positivo de este show.

5. Discusión

Estos temas ya se hablan, se tocan en las publicaciones más importantes gracias a los ratings del show, la gente va entendiendo cada vez mas la diferencia entre drag, transgénero, transexual. Poco a poco, pero ahí va. Es un hecho emocionante.

