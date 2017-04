Preguntar estupideces

1. Residente

René Pérez, que actualmente está promoviendo su álbum como solista escribió un tuit que decía: “Estuve dos años sumergido en un proyecto en el que viajé a 11 países. Porfa, a los que me entrevisten, no me pregunten estupideces”.

2. Prensa

Sin importar la arrogancia del mensaje, lo que escribió René me hizo pensar en que cantantes, actores y demás personalidades ahora estarán expuestos a otros cuestionamientos por parte de los medios, sobre todo los basados en la red.

3. Youtube

Desde 'influencers', Vloggers, YouTubers y todo un grupo de personajes que llegan a una impresionante cantidad de gente. Las distribuidoras de cine, disqueras y televisoras ya les están dando un lugar prioritario en su promoción de productos.

4. Entrevistas

Sus cuestionamientos son distintos a los de la prensa tradicional. No quiero ser tan extremista como Residente, no son mejores o peores preguntas o entrevistas, simplemente son distintas, sus espectadores tienen otro tipo de intereses.

5. RP’s

La pregunta interesante aquí es ¿Los RP’s y personal managers de las celebridades los están preparando para esto? ¿Para responder preguntas que salen de lo convencional y que poco tendrán que ver con sus películas o música? Ya veremos.

