De regreso al naranja

1. 'Orange'

Mucha gente se cansó de Orange is the New Black. Se puede leer en las redes sociales. A muchos no les pareció el rumbo de la serie en la tercera y cuarta temporadas y sí, bajó mucho el nivel. Pero las cosas son diferentes con esta quinta entrega.

2. Tono

Lo mejor del regreso de esta serie es que recuperó el tono irreverente que nos cautivó en esa primera temporada, el contenido sexual directo y disparatado, la comedia sobre el drama, el foco en los personajes principales, los que nos importan.

3. Litchfield

¿De qué va esta nueva temporada? Básicamente de cómo las presas de Litchfield toman la penitenciaria y eso da paso a las más hilarantes situaciones que también funcionan para mostrar muchos problemas que aquejan a la sociedad.

4. Racismo

Evidentemente el racismo está en primer plano, pero también se habla de clasismo, de exceso de poder, de homofobia, abandono, religión, de muchas de las cosas de las que Orange ya nos había hablado, pero mejor, con más seguridad.

5. Netflix

Si perdió la fe en Orange is the New Black como muchas otras personas, esta quinta temporada es la adecuada para darle una oportunidad. Es un producto que ha logrado reinventarse, sacar adelante a sus personajes y tener un estilo inconfundible.

@orramos