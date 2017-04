532.5 millones

1. ‘Rápidos y furiosos’

La octava cinta de Rápidos y furiosos es la mejor apertura en la historia a escala mundial con 532.5 mdd. Para todos aquellos que pretendan ignorar eso por la calidad en el argumento, están en un error. Eso nos dice cosas importantes.

2. Cine

Primero, nos habla sobre el futuro del cine, sobre qué van a hacer los estudios para seguir siendo competencia al cine en casa, sobre boletos más caros para ciertas cintas (IMAX) y más baratos para otras. Lo que dijo Spielberg hace unos años.

3. China

Tratemos de entender esa apertura, que quitó el récord a The Force Awakens, sí, a Star Wars con Disney de por medio. Esto fue posible gracias a China, donde debutó con 190 mdd y a mercados como México, su tercer mejor territorio con 17.8 mdd.

4. EU

Los 100 mdd que recaudó en EU tienen entonces poca relevancia. Por eso, que la cinta gire alrededor del mundo, que comience en Cuba y esté hablada en spanglish es algo inteligente por parte de Vin Diesel y compañía. Son globales.

5. Calidad

Pero, ¿Por qué pasa todo esto si Rápidos y furiosos es una película que no dice nada? Pasa porque aunque no en fondo, en forma es una cinta con mucha calidad, costosa y espectacular, de esas que aún los sistemas de streaming no pueden hacer.

@orramos