1. Luis Gerardo

Me importa muy poco todo lo que se dice en la supuesta conversación de Luis Gerardo Méndez sobre su vida personal. Lo que me parece fascinante es pensar si ese audio es real o no, sobre todo por que mañana se estrena la obra Privacidad.

2. Privacidad

El montaje que comienza su corta temporada mañana en el Teatro Insurgentes tiene como premisa justo eso, el uso de la información personal compartida, para distintos fines. Que este escándalo ocurra justo estos días, es casi poético.

3. ‘TV Notas’

Nada me daría más gusto que todo se tratara de un montaje para promocionar una obra de teatro que toca un tema sensible. Que Tv Notas se haya prestado para mostrar lo dañino que es el morbo que ellos mismos han generado por años.

4. Respeto

Las probabilidades de que ese sea el caso, son las menos. Lo más seguro es que se trate de una invasión a la vida personal de un individuo, lo cual no es justificable de ninguna forma. Esa información no sirve, no aporta, no es necesaria.

5. Teatro

En fin. Lo único importante aquí es que Privacidad estrena mañana, en un momento en donde nos urge distraernos y reactivar la industria del entretenimiento en Ciudad de México. Pinta para ser todo un suceso. Mucha mierda a los involucrados.

@orramos