Preguntas pre nominaciones

1. Mejor Película

El martes son las nominaciones al Oscar, todos ya dieron a conocer sus apuestas y tenemos varias preguntas. Primera ¿Cuántas nominadas habrá a Mejor Película? Seguras y que lo merecen deben ser 7, podría colarse The Florida Project.

2. Mejor Director

Nolan, Del Toro, Gerwig y McDonagh son puestos seguros. Steven Spielberg no la ha tenido fácil este año a pesar de su trabajo destacado en The Post. La gran sorpresa aquí seria Jordan Pelee, por su trabajo en Huye. Lo merece sin duda.

3. Mejor Actriz

El Oscar de Mejor Actor será para Gary Oldman y aunque Mejor Actriz lo tiene en sus manos Frances McDormand, la categoría será. Margot Robbie y Saoirse Ronan deben estar, y competirán con la experiencia de Streep y Dench.

4. Fotografía

Uno de los premios más reñidos este año será Mejor Fotografía. ¿Cómo elegir un ganador entre las imágenes de Blade Runner 2049 y The Shape of Water? ¿Cómo diablos no dárselo en automático a Dunkirk? ¿O a Call me by your name?

5. ‘Dunkirk’

Y hablando de mi personal favorita en 2017 ¿Dunkirk se convertirá en la Mad Max: Fury Road de esta entrega, llevándose todas las categorías técnicas y dejando las grandes para The Shape of Water? Puede ser. Es un gran año de Oscar.

