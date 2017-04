Muchas gracias Netflix

1. Netflix

La cinta 'Pink' ya no se encuentra en el catálogo de Netflix. Emocionado por la noticia, me contacté con su equipo de prensa aquí en México y me dijeron que la única postura de la compañía es que salió de la plataforma por su contenido.

2. Valor

No hubo muchos más detalles. Respeto que Netflix no quiera hacer más grande el asunto, pero yo sí tengo mucho que decirles, porque lo que hicieron fue algo grande, bueno e importante. Lo primero que diré es, muchas gracias.

3. Inclusión

Gracias por no ser una ventana para una cinta que estigmatiza e incita a la homofobia. Gracias por ser, por el contrario, un espacio de contenidos donde se habla de los transexuales, los adultos mayores gays, los bisexuales y los queer.

4. Congruencia

Gracias por ser congruentes con su audiencia, por ser un ejemplo para una sociedad que busca avanzar en el camino de la inclusión. Porque empresas como Cinemex en su momento tuvieron que haber tomado esa postura y no proyectar la cinta.

5. Expresión

Porque en 'Pink'no hay arte, ni opiniones. Hay odio, desinformación y malas intenciones y eso no debe tener cabida en ningún lado. Como fiel consumidor de su plataforma, como profesional y como humano los felicito. Son un ejemplo a seguir

@orramos