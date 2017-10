El Oscar en México

1. ‘EW’

Entertainment Weekly realizó una temeraria lista sobre las películas que ya se perfilan para el Oscar el próximo año. Sí, para muchos es una ridiculez, pero hay mucha gente allá afuera (y yo) que disfrutamos estas precipitaciones.

2. México

Lo interesante de esta lista es que de las 34 películas mencionadas, ya vimos una buena cantidad en México (al menos 10). De las principales: Dunkirk, de Christopher Nolan y ¡Madre! de Darren Aronofsky (que sigue en cartelera).

3. Morelia

Otro número importante de esas cintas se proyectarán en los 15 años de Morelia a partir de mañana. Comienzo con las que personalmente me causan mucha emoción: Call me By Your Name y 120 Beats per Minute (estreno nacional el 1 de diciembre).

4. Del Toro

Al parecer 2018 será el regreso triunfal de Guillermo del Toro al Oscar. La Academia difícilmente podrá ignorar las reseñas y el León de Oro de The Shape of Water. También se presentará en Morelia como merece, por todo lo alto.

5. Estrenos

Y hay más buenas noticias. Ya tienen fecha de estreno Beatriz at Dinner (27 de octubre), The Big Sick (2 de noviembre) y Suburbicon (24 de noviembre). Para ser octubre, vamos muy bien en los estrenos rumbo a las entregas de premios.

