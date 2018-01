1. ‘La La Land’

Muchos pensamos que el Oscar de Emma Stone a Mejor Actriz que obtuvo el año pasado por La La Land quizá no fue del todo merecido y la victoria tuvo que haber sido de Isabelle Huppert. Sin embargo, este año la historia es distinta.

2. ‘Batalla de los sexos’

La actriz protagoniza junto a Steve Carell la cinta La batalla de los sexos, que no se ha estrenado en México o según información de algunas cadenas de cine, tuvo un estreno muy limitado en diciembre. Ahí, Stone demuestra su rango.

3. Tenis

La actriz interpreta a la tenista Billie Jean King y se enfoca en el encuentro deportivo que tuvo contra Robert Riggs, un payaso misógino que a inicios de los setenta buscaba ridiculizar a las mujeres y no permitirles igualdad en lo deportivo.

4. Salarios

El inicio del conflicto en la cinta se da porque dentro de un importante torneo no se quiere dar un pago igual a hombres tenistas que a mujeres. Hablamos de un problema de hace más de 40 años que hoy está más vigente que nunca.

5. Michelle Williams

La nota que escandaliza estos días a Hollywood, es como a Mark Wahlberg le pagaron mil veces más que a Michelle Williams por volver a hacer tomas de la cinta All the money in the world. La batalla de los sexos tristemente sigue.

@orramos