Once niños, la respuesta

1. Niños

Una de las grandes preocupaciones en estos difíciles tiempos después del sismo es cómo explicar a los niños lo que está sucediendo y qué sigue. Afortunadamente hay una pantalla a la cual acudir: Canal Once, en particular Once niños.

2. Canal Once

Como parte de su extraordinaria opción para los más pequeños, Canal Once ha transmitido una serie de cápsulas con sus personajes centrales de Once Niños (las marionetas Alan y Staff) quienes explican distintos temas relacionados al sismo.

3. Calidez

Temas como las reacciones de los adultos, qué pueden hacer los niños frente a un desastre natural o cómo ayudar a quien lo necesita en un sismo. Todo dicho con una calidez, claridad y la responsabilidad que se destaca.

4. Adultos

Pero los contenidos no solo se centran en los niños, también en sus adultos. Hay una cápsula muy completa de consejos sobre qué hacer cuando hay niños alrededor. Toda la información respaldada por una institución como Canal Once.

5. Ánimo

Todos los videos están disponibles en el Facebook de esta señal pública. Sus niños recibirán la mejor información posible sobre lo que está ocurriendo y usted como adulto se sentirá mejor, es un material que da ánimos. Es pura magia.

@orramos