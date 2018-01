Nominaciones: El deseo

1. ‘Mother!’

Aún me cuesta pensar que Mother! de Darren Aronofsky solo haya logrado nominaciones a los Razzie Awards y que ningún sindicato la haya tomado en cuenta. Fue una película incomprendida y genial. El Oscar le haría justicia.

2. ‘La forma del agua’

La forma del agua de Guillermo del Toro puede aspirar a ¡15 nominaciones! Si logra esa cantidad de menciones, se convertiría en la cinta más nominada de la historia. Hoy puede ser un día muy importante para el gran Guillermo del Toro.

3. ‘Dunkirk’

Por otra parte, día con día Dunkirk, la obra maestra de Christopher Nolan, va perdiendo fuerza. No ganó el Sindicato de Productores, golpe duro. Seguro estará muy nominada gracias a las categorías técnicas. Y sus logros quizá queden ahí.

4. ‘... By Your Name’

Otra cinta que ha perdido fuerza es Call Me By Your Name, gracias a la extraordinaria Tres anuncios por un crimen. La cinta de Martin McDonagh puede convertirse en el caballo negro del Oscar. Y merece cualquier premio que obtenga.

5. Actriz

Una de las categorías más emocionantes de este año es la de Mejor Actriz. Si bien el Oscar prácticamente es de Frances McDormand, ojalá se reconozca el talento de Margot Robbie por I, Tonya. Lo merece, su trabajo es entrañable.

@orramos