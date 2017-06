Netflix y el orgullo gay

1. Madrid

Mañana se vivirá en Madrid el evento gay mdel año en el mundo: la marcha por el orgullo. Se esperan 3 millones de visitantes y 1 millón de participantes para defender la comunidad LGBT y dar voz a quienes lo necesitan.

2. Empresas

Algunas de las empresas más poderosas del mundo se han sumado a la causa con distintos mensajes y campañas que celebran la diversidad. Pero es indiscutible que Netflix es la que más llamó la atención e invirtió al respecto.

3. Chueca

La compañía de streaming tapizó paredes del Metro de Chueca con los colores de la bandera gay, bajo el eslogan Rainbow is the New Black. El esfuerzo remata con un espectacular en la Puerta del sol, uno de los sitios emblemáticos de Madrid.

4. Netflix

Es entonces una compañía de entretenimiento, de las de mayor impacto en la actualidad, que muestra de manera directa su apoyo a la causa. Los consumidores celebran que esto vaya más allá de los comerciales y se refleje en sus series.

5. Diversidad

Ninguna otra compañía productora de ese tamaño ha mostrado un abanico tan grande de personajes que muestran los distintos tonos de la sexualidad y lo siguen haciendo con los mejores resultados. Bien por Netflix, un fuerte aliado LGBTTTIQ.

