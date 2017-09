1. Emmy

La primera serie de streaming en ganar uno de los premios mayores del Emmy (Mejor Serie Drama o Comedia), fue The Handmaid’s Tale de Hulu. Ni Netflix con House of Cards y Amazon con Transparent. Entramos en una nueva era de la tv.

2. HBO

Lo que antes podrían presumir exclusivamente cadenas de televisión formal como HBO o AMC ahora también es privilegio de los servicios OTT. La competencia en terrenos de calidad y propuesta de contenidos ahora sí está en su máximo nivel.

3. Hulu

No todo es emocionante, al menos no para los que vivimos en México. Hulu aún no se puede ver aquí y no hay una fecha determinada para que eso pase. Es decir, aquí no hay una forma sencilla o legal de ver la mejor serie en la actualidad.

4. EU

De que se puede ver, se puede. Ya sea a través de trucos para poder acceder a Hulu desde México o (tristemente) de manera ilegal. Dicha situación es extraña, cuando Netflix nos ha acostumbrado a tenerlo todo al mismo tiempo que en EU.

5. Tecnología

Esperemos que pronto sepamos algo sobre la llegada de Hulu a México, porque después de este premio esta empresa tendrá los ojos de la industria encima. Y seguramente ni Netflix ni Amazon se cruzarán de manos. Son buenos tiempos para la tv.

