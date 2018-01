Mujeres y Aziz

1. Opinión

Como hombre, estos días es muy complicado dar una opinión respecto al acoso sexual que vaya contra una de las demandantes. De hacerlo, se corre el riesgo de ser acusado de cómplice, de apoyar el atropello a las mujeres.

2. Aziz Ansari

Me cuesta mucho trabajo pensar que Aziz Ansari es una mala persona. Que un tipo tan brillante, que incluso toca el tema del acoso sexual en su serie Master of None, sea un hipócrita capaz de hacer un daño irreparable de esa magnitud.

3. Mujeres

Por eso, mejor hablaré de algunos textos que se dieron a conocer estos días, de mujeres que han alzado la voz en distintos medios respecto a todo este caso del abuso. Comenzamos con Bari Weiss, quien es la editora de opinión en el NYT.

4. ‘#MeToo’

Weiss califica la historia de la mujer que acusa a Ansari de abuso como “lo peor que le ha pasado al movimiento #MeToo”. La escritora del diario que comenzó con las denuncias de acoso en Hollywood, lo considera un acto injusto.

5. Mal sexo

Lo mismo hace Caitlin Flanagan, en The Atlantic, y Emma Gray, una de las editoras de The Huffington Post, quien considera que ese relato es una historia de muy mal sexo, tema que por supuesto debe ser hablado. Pero que no es abuso.

@orramos