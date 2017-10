Morelia en México

1. FICM

Para todos los que nos retorcemos de envidia por lo que están disfrutando del mejor cine en el FICM, hay buenas noticias. Ya tenemos la lista de lo que llegará CdMx o como parte de “Lo mejor del 15vo FICM”, ya una tradición año con año.

2. Gay

Y si bien hay muchos títulos destacados, lo imperdible para este año es Call me by your name, la adaptación al cine de la novela de André Acima, que presenta un romance de verano entre dos hombres, ambientado en 1983 en el norte de Italia.

3. Crítica

Junto a The shape of water y Dunkirk, se trata de una de los filmes mejor reseñados este año (tiene 98% de aceptación en Metacritic). Tres cosas destacan de la cinta: la sensualidad de los personajes, la actuación de Armie Hammer y la fotografía.

4. Moonlight

Ha sido imposible para los analistas notar que se trata una temática gay, al igual que la actual ganadora de Oscar a Mejor Película, Moonlight. Los expertos dicen que seguramente se colara en nominaciones principales. La seguiremos muy de cerca.

5. Suburbicon

Otras de las cintas importantes son Suburbicon de George Clooney, Wonderstruck de Todd Haynes y An inconvinient secuel. Hay que buscar las cintas, estar atentos a cartelera y disfrutar que el buen cine de cada año ya está cerca.

@orramos