Morelia de lujo

1. FICM

Para sus 15 años, el Festival de Cine de Morelia no le pide nada a ningún festival de talla internacional, lo tiene todo: invitados de primer nivel, las películas de las que todo mundo está hablando, un sinfin de ciclos y actividades.

2. Del Toro

Es difícil destacar algo de tantas cosas de las que hablar, sin embargo, el regreso de Guillermo del Toro a México roba la atención. El mexicano viene de ganar en Venecia, viene a ayudar monetaria y espiritualmente con su película.

3. ‘Coco’

Para abrir el festival,una cinta de interés mundial: Coco, de los estudios Pixar. Ahí estará Lee Unkrich, director y John Lasseter, cabeza del estudio de animación más importante, que enfoca su nueva cinta en México. Mejor, imposible.

4. ‘120 beats’

En lo particular, lo que más me emociona de Morelia es el estreno en México de la cinta 120 beats per minute, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, sobre la crisis del VIH en Francia a inicios de los noventa. Al fin la veremos aquí.

5. Morelia

Por último, y no menos importante, los largometrajes mexicanos que salen de aquí y comienzan a hacer historia en el mundo. Felicidades a Daniela Michel y a todos los involucrados en el festival, un evento de lujo que no hay que perderse.

@orramos