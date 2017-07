Michael, la experiencia

1. ‘I am Michael’

Netflix nos ofrece desde hace unos días una experiencia muy particular. Primero ver la cinta I am Michael, protagonizada por James Franco, que presenta la historia de Michael Glatze, un activista por la juventud LGTB que dejó de ser gay.

2. Controversia

Sí, por ridículo que suene es real. Solo tienen que teclear en Google Michael Glatze para adentrarse en una historia sorprendente. La cinta no tuvo buenas críticas, incluida la de Benjie Nycum, ex pareja gay de Michael durante 10 años.

3. ‘Lost and found’

Nycum, que también es cineasta, decidió crear un corto documental en el cual va a buscar a su ex pareja a Wyoming donde ahora vive, es pastor de una iglesia y está casado con una mujer. Ese trabajo también está disponible en Netflix.

4. Experiencia

Entonces, podemos ver el largometraje, que según uno de sus protagonistas reales, no se apegada del todo a la verdad y luego ver a las personas reales de esta historia encontrarse para ofrecer su versión de los hechos. Es una locura.

5. NYT

Si usted complementa esa experiencia con el texto del New York Times My ex gay friend en el cual está basada I am Michael, tendrá un panorama muy completo de una historia que nos obliga a abrir la mente. Es todo un desafío.

