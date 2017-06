Famosos y marchas

1. Marcha

¿Ser o no parte de la marcha gay? (Sea uno gay o no) ¿Por qué marchar? Una buena razón es enfurecer a Laura Zapata y a toda la gente radical que solo ve encuerados, pero no observa la necesidad de exigir derechos y respeto por la expresión corporal.

2. Ellen

Otra buena razón es hacerlo para dar continuidad al trabajo que muchas figuras públicas han hecho en términos de visibilidad. Ellen DeGeneres, Elton John, Ricky Martin, Caitlyn Jenner, las Wachowski. Todos honestos, abrieron muchos ojos.

3. Sida

Hay que marchar por los que ya no están, por los que comenzaron esta revolución. Películas como The Normal Heart o Milk son perfectas para inspirarnos, llenarnos de valor, conocer de dónde vienen estos movimientos y cómo se han transformado.

4. Homofobia

Hay que marchar, porque la homofobia sigue ahí. Porque Paco del Toro sigue haciendo cosas como Pink, por los religiosos que pisan banderas multicolor en la televisión. Por los estereotipos, por el ¡Eeeeeh puto! Por cosas que deben cambiar.

5. Información

No marchar también es una opción, pero hay que tener cuidado con lo que se muestra en los medios y evitar hacer juicios solo por las imágenes. Hay que informarse y hacerlo de buena fuente, con datos duros, históricos y médicos. Feliz marcha a todos.

@orramos