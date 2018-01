Lo LGBTI+ en el Oscar

1. ‘In a heartbeat’

Me dolió en el alma que In a heartbeat, el corto animado sobre dos niños gays dirigido por Beth David y Esteban Bravo no lograra una nominación al Oscar. Tenía todo, no solo para estar nominado, sino para competir contra Pixar.

2. Esteban Bravo

La buena noticia es que uno de sus directores ya nos dijo que busca continuar realizando proyectos en los cuales presente historias orientadas a la comunidad LGBTI+. Es un tipo joven y talentoso. Esperamos verlo muy pronto en el Oscar.

3. ‘Call me by your name’

No todo son malas noticias. La hermosa Call me by your name tiene 4 nominaciones, incluida Mejor Película. Una cinta de amor con una visión positiva de la homosexualidad, algo que nos hace mucha falta ver en el cine de este tipo.

4. ‘The Shape of Water’

Además de todo lo ya dicho de La forma del agua, hay que mencionar que es una cinta que aborda el tema gay en uno de sus personajes más adorables (Richard Jenkins, nominado al Oscar). Algo más para agradecerle al maestro Del Toro.

5. Una mujer fantástica

Aplaudimos la nominación a Mejor Película Extranjera para Una mujer fantástica (Chile), cuyo personaje principal es una mujer transgénero que atraviesa por discriminación y hostilidad al perder a su pareja. Una realidad que hay que combatir.

@orramos