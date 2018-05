De Laverne a Daniela

1. Premios Platino

La figura de los Premios Platino (al menos así se percibió) fue Daniela Vega, la actriz transgénero protagonista de Una mujer fantástica, ganadora a Mejor Película en los premios iberoamericanos y también del Oscar a cinta extranjera.

2. Daniela Vega

La actriz también fue nombrada Mejor Actriz en los Platino. Pero no solo eso, desfiló en la alfombra del Oscar y presentó premio, generó todo tipo de comentarios positivos en la prensa internacional gracias a su trabajo, se ganó su lugar.

3. América LAtina

Y eso es un triunfo sin precedentes. Un caso muy extraño para América Latina, un territorio donde la comunidad trans es maltratada y asesinada, marginada por el simple hecho de existir. Que Daniela Vega exista y triunfe es muy poderoso.

4. Laverne Cox

Habíamos tenido ejemplos de mujeres trans de éxito en los medios sobre todo en Estados Unidos, como Laverne Cox, que tras Orange is the New Black, no solo siguió actuando, sino que sumó a campañas de apoyo a los jóvenes.

5. México

Y en México hace poco conocimos la historia de Morgana Love, también al cine, con la proyección de Made in Bagkok. Gracias a todas esas mujeres y su trabajo, nos sentimos más cerca de una comunidad que merece respeto y apoyo.

