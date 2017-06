HBO y ‘Sense8’

1. HBO

‘Game of Thrones’ es una serie tan cara (hasta más que Sense8). La diferencia entre ambas es obvia, una sí logró trascender a su público objetivo (fans de George R.R. Martin), y la otra no (personas a favor de contenidos con diversidad).

2. Piratería

Pero HBO sigue teniendo un gran problema: la piratería, cosa que a Netflix no le pega tanto, gracias a sus precios competitivos y la facilidad de acceder a su plataforma (hasta con tarjetas prepagadas en un Oxxo). Más sencillo, imposible.

3. HBO Go



HBO se tardó en presentar una versión en streaming de su programación y mucho de su público volteó a Netflix, que nos ofreció series tan sofisticadas como las del canal premium. House of Cards y Master of None nada le piden Los Soprano o Veep.

4. Sencillez



Más vale tarde que nunca y ahora HBO presenta una plataforma que ya no tiene que estar relacionada con la contratación de un paquete de televisión de paga ni mucho menos. Ya es tan sencillo contratarlo como Netflix y eso es un gran paso.

5. Opciones

Con la próxima salida de Game of Thrones, HBO tendrá el reto de crear más series con la calidad que acostumbran. En tiempos tan voraces para la televisión, será la única manera de ser el líder. La pelea por el trono está fuerte.

