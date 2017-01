Globos de Oro ya

1. Globos de Oro

¿Los Globos de Oro son ya este domingo? ¿No vamos a descansar ni una semana de la serie de muertes que sufrimos la última semana de 2016? Al parecer no, y lo peor, hay mucho qué ver y pocos medios para hacerlo, sobre todo en cine.

2. Cine

¿A qué me refiero? En la categoría de Mejor Película Drama, solo hemos visto una de cinco de las nominadas y eso gracias a que este fin de semana se estrenó la Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Si no fuera por eso, estaríamos en cero.

3. Comedia

Y en comedia el panorama no es más alentador. Hemos visto Deadpool y Sing Street, la cual ya está disponible en Netflix y no hay pretexto para no verla (además es muy buena). Dadas estas circunstancias, tendremos que centrarnos en tv.

4. TV

En televisión si lo hemos visto casi todo. Desde los dramas más nominados como Game of Thrones o Stranger Things, hasta otros favoritos que competirán por primera vez como Westworld o The Crown, una de las fuertes rivales a vencer.

5. Gael

Afortunadamente en México (para quienes no entendemos la múltiple programación de los canales de Fox) ya tenemos Amazon para poder ver el trabajo de Gael en Mozart in the Jungle. Concentrémonos pues en la tv para ver los globos.

@orramos